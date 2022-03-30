Сійярто звинуватив Київ у втручанні в парламентські вибори

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в середу звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори, які пройшли цієї неділі, заявивши, що про це йшлося в телефонній розмові посла України з головою українського МЗС.﻿ Про це Сійярто сказав після засідання уряду в середу, повідомляє Європейська правда.

За його словами, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів" .

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті.

Водночас, варто зазначити, що торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Орбана відкрито визнали її використання.

"Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві негарно провалились. Провалились з тим, що є такі переговори. Постійні переговори між угорськими лівими і українським урядом" , - сказав Сійярто.

Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини. В об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.