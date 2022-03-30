Генштаб: спроби РФ мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва, повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Ворог здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

У зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів ЗС Росії, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”, зазначає Генштаб.

На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У ЗС Білорусі тривають заходи оперативної та бойової підготовки. На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь.

Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.

На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ та об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова.

На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з РФ, йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійських ударів по житлових кварталах міста. На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, повідомили українські військові.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб ЗСУ попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких РФ облаштувала в районі Чорнобильської АЕС, повідомив Генштаб.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.