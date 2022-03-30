"Нафтогаз": підземні сховища газу почали готувати до сезону закачування

Опалювальний сезон 2021/22 добігає кінця - наприкінці березня в Укртрансгазі розпочали підготовку газосховищ до нового сезону закачування газу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

"Вже три українських ПСГ зупинили відбір та увійшли у нейтральний період.

У цей час проводяться профілактичні роботи та ремонти, що потребують стравлення газу. Окрема увага приділяється перевірці запірної арматури та налаштуванню запобіжної арматури, перевірці систем водопостачання та пожежогасіння", - йдеться у повідомленні .

"Пауза дозволяє також "перепочити" підземним пластам та вирівняти пластовий тиск природного газу. На всіх ПСГ обов’язково здійснюється замір статичних тисків по всьому фонду свердловин" , - пояснили в компанії.

Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ.

Два ПСГ - Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині - наразі зупинено внаслідок проведення бойових дій. Розпочати профілактичні роботи тут не можна, оскільки залишається ризик для персоналу.