Tabletowo: Samsung прибирає букву Z із назви своїх смартфонів у ряді країн

Компанія Samsung прибрала букву Z із назви двох моделей своїх смартфонів у низці країн, повідомляє Новое время.

Компанія Samsung прибере літеру Z із назви смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 на деяких ринках. Про це пише польське видання Tabletowo.

Це моделі флагманської серії пристроїв компанії, що була представлена на ринку у 2020 році.

Тепер ці смартфони продаються у деяких країнах під назвами Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.

На даний момент зміна поширюється лише на три країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію.

Як пише видання, зміни незабаром торкнуться назви моделей у решті Європи.﻿

Назви цих моделей на українському сайті Samsung поки що залишаються без змін.

Наразі РФ використовує літеру Z як символ вторгнення в Україну.

Раніше швейцарський страховик Zurich Insurance відмовився використовувати логотип Z.