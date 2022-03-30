Tabletowo: Samsung прибирає букву Z із назви своїх смартфонів у ряді країн
Компанія Samsung прибрала букву Z із назви двох моделей своїх смартфонів у низці країн, повідомляє Новое время.
Компанія Samsung прибере літеру Z із назви смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 на деяких ринках. Про це пише польське видання Tabletowo.
Це моделі флагманської серії пристроїв компанії, що була представлена на ринку у 2020 році.
Тепер ці смартфони продаються у деяких країнах під назвами Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.
На даний момент зміна поширюється лише на три країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію.
Як пише видання, зміни незабаром торкнуться назви моделей у решті Європи.
Назви цих моделей на українському сайті Samsung поки що залишаються без змін.
Наразі РФ використовує літеру Z як символ вторгнення в Україну.
Раніше швейцарський страховик Zurich Insurance відмовився використовувати логотип Z.