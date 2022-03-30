"Укрзалізниця" відновлює рух низки приміських поїздів на Львівщині

У Львівській області відновлюється рух приміських поїздів у сполученні "Львів – Трускавець" та "Львів – Лавочне – Чоп", повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

Починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6011 "Львів – Трускавець" вирушатиме зі Львова о 14:00 та прибуватиме в Трускавець о 16:41.

З указаної дати поїзд № 6012 "Трускавець – Львів" вирушатиме з Трускавця о 16:51 та прибуватиме до Львова о 19:36.

Поїзд № 6189/6507 "Львів – Лавочне – Чоп" вирушатиме зі Львова о 13:30, Лавочне 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибуття в Чоп о 22:12.

Починаючи з 2 квітня цього року, поїзд № 6502/6166 "Чоп – Лавочне – Львів" вирушатиме зі ст. Чоп о 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочне 10:56-10:57, прибуття у Львів о 14:26.

Крім того, зазнають змін розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням "Івано-Франківськ – Рахів" та "Коломия – Ворохта".