Арахамія: нам дуже близька концепція "зміцненого нейтралітету"
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Україні дуже близька концепція "укріпленого нейтралітету" – власна армія й додатково гарантії. Про це він розповів у інтерв'ю, повідомляє РБК-Україна.
"Ми не йдемо за моделлю, що у нас є нейтралітет, і тому ми розслабилися, армія нам не потрібна, нехай наші гаранти про нас піклуються. Нам дуже близька концепція "укріпленого нейтралітету" — власна армія та додатково гарантії", — сказав він.
Як приклад такого підходу до безпеки він навів Швейцарію та Ізраїль, де є
"резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості та дати необхідну відсіч у разі агресії".