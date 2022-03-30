У Мінагро підрахували збитки в аграрному експорті під час війни

З початку російського вторгнення Україна недоотримала $1,5 млрд від експорту сільгосппродукції, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, Україна до російського військового вторгнення щомісяця експортувала до 5 млн т сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва. Через блокаду цих портів російськими агресорами Україна зараз може щомісяця перевозити не більше 0,5 млн т зернових, що призвело до недоотримання $1,5 млрд експортних доходів з початку війни.

У Мінагрополітики зазначили, що через російську агресію Україна зараз може експортувати продукцію АПК тільки через порти Дунаю, залізничним транспортом та автотранспортом, при цьому кожен вид перевезень пов’язаний із певними проблемами.

На дунайські порти припадає близько третини українського агроекспорту, але оскільки цей шлях експорту практично не був задіяний через економічну недоцільність, то зараз на ньому немає достатньої кількості барж, причалів і перевантажувальних терміналів, щоб задовольнити різко збільшений попит на перевезення.

Залізницею щодня відправляється до 30 тис. т зернових, і країна могла б експортувати вдвічі більше, але перешкодою для експорту є невідповідність української та європейської ширини колій.

"В Україні та Росії, як відомо, різна з ЄС ширина колій та рухомий склад. Тому потрібно шукати європейські зерновози, перевантажувати продукцію у вагони-вузькоколійки. У Європі така практика не поширена, тому є брак і локомотивів, і тяги, і перевалочних пунктів із терміналами" , — заявив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

За його даними, через нинішню недосконалість залізничної інфраструктури Україна буде змушена протягом трьох років експортувати запас зернових, запланований на експорт за один рік.

Мінагрополітики нагадало, що експорт продукції АПК у 2021 році становив найбільшу частку у загальноукраїнському експорті - близько 41%.

Крім того, Україна входить до топ-3 постачальників продовольства на світовий ринок. Вона займає п’яте місце у світі з експорту пшениці, четверте — з реалізації кукурудзи, третє - ячменю та перше — соняшникової олії. Також Україна — один із лідерів у виробництві горіхів, ріпаку, гороху, пшеничного борошна, меду та іншої продукції АПК.