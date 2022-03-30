Пєсков: серйозного прориву в переговорах з Україною наразі немає

У переговорах з Україною є позитивні зрушення, але серйозного прориву поки що немає. Так переговори делегацій України та РФ у Стамбулі оцінив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

За його словами, Кремль не може констатувати серйозні прориви в переговорах, має бути ще дуже тривала робота.

При цьому в Кремлі вважають позитивним, що українська сторона почала конкретно формулювати і "викладати на папір" свої пропозиції.

Також Пєсков прокоментував заклики до РФ "йти до кінця в Україні".

"Сталінградів у календарі немає і не повинно бути, тут не місце емоціям" , - сказав він.

"Мединський доповів Путіну про підсумки переговорів у Стамбулі з українською делегацією та у середу надасть додаткові роз'яснення ЗМІ" , - сказав представник Кремля.

Він повідомив, що зрушень з гуманітарної операції в Маріуполі поки що немає.

Крім того, Пєсков заявив, що Росія ні з ким не обговорюватиме Крим, зокрема на переговорах з Україною.