Вся правда про роботу, ціни на житло та продукти в Польщі

В чомусь, з огляду на ціни, Польща перевершує Україну, а в чомусь навпаки — поступається їй, повідомляє Сьогодні.

Війна змусила наших громадян покинути власні домівки та виїхати за межі держави, аби знайти собі безпечний притулок. Вже станом на 26 березня, за даними Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, до Польщі виїхало понад 2,2 млн українців. Багато з них вже вирішили прилаштуватися в сусідній країні назавжди.

Скільки ж коштує життя в одній з найбільших держав Центральної Європи?

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Польщі для двох людей із середнім рівнем потреб на один місяць буде складати орієнтовно 718 доларів (орієнтовно 21 тис. грн за курсом 30 березня) не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін на сайтах провідних мереж супермаркетів (по типу Biedronka чи Lidl), можна зробити висновок, що вартість продуктів мало чим відрізняються від української, вони навіть дешевші, а якщо мова йде про акційні пропозиції, то закупитися можна вдосталь за доволі приємними цінами.

Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів в Польщі TravelTables та останні дані Мінфіну. Склавши своєрідний міні кошик з продуктів, ми в кінцевому результаті сформуємо порівняльну характеристику.

Продукт Ціна продукту в Польщі Ціна продукту в Україні Молоко 1 л. 16,89 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 19,04 грн 26,41 грн Білий рис 1 кг 22,26 грн 34,45 грн Яйця 10шт 38,8 грн 40,30 грн Твердий сир 1 кг 152,04 грн 331,90 грн Філе куряче 1 кг 108,33 грн 120,47 грн Яловича вирізка 1 кг 223,63 грн 242,28 грн Яблука 1 кг 18,77 грн 13,24 грн Банани 1 кг 29,76 грн 35,97 грн Картопля 1 кг 10,99 грн 14,87 грн

Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок у Польщі — в середньому 105,65 грн, пляшки вина — 140,78 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 53,90 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані — у 140,78 грн

Вартість оренди житла

Якщо ви лишень приїхали до Польщі і шукаєте житло, то можете скористатися польським сайтом OLX. Там власники чи посередники виставляють оголошення про оренду. В основному, ціни за місяць від 1000 злотих (за курсом НБУ 6,8 грн/зл. —6800 грн).

У таких містах, як Варшава, Краків, Познань, Вроцлав оренда квартири обійдеться дорожче, ніж у більш провінційних містечках, розташованих подалі від столиці. Ми раніше розповідали, як знайти собі прихисток в Польщі, та публікували різноманітні варіанти квартир.

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир в Польщі, то можна дійти висновку, що:

однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 12,2 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру — 9,3 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста — 19,8 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру —орієнтовно 15 тис. грн.

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому вартують в Польщі 4,3 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 м кв., включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивіз сміття).

Нагадаємо, як розповів у відеоінтерв’ю "Європейській правді" посол України в Польщі Андрій Дещиця, посольство разом з польським урядом опрацьовує питання прийняття державної програми будівництва швидкого але якісного житла для тих людей, які мають намір залишитися в Польщі.

Уряд та місцеве самоврядування вбачають великий плюс у тому, щоб українці залишилися в Польщі, тому що це може вирішити проблему нестачі робочих рук в країні.

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

У кожному місті свої тарифи на проїзд у громадському транспорті, але система всюди однакова. У Польщі є кілька видів квитків – одноразові з можливістю пересадки, на певний проміжок часу, на добу та проїзні. Скористатися можна трамваями, автобусами, метро та міськими електричками.

У Варшаві, наприклад, квитки продають за такими тарифами:

на 20 хвилин – 3,4 злотого (24 гривні);

на 75 хвилин – 4,4 злотого (30 гривень);

на 90 хвилин – 7 злотих (48 гривень);

добовий – 15 злотих (103 гривні) або 26 злотих (179 гривень);

на 3 доби – 36 злотих (248 гривень) або 57 злотих (393 гривні);

на вихідні – 24 злотих (166 гривень).

Є також проїзні картки, до прикладу картка варшав’янина. Її можна оформити на 30 або 90 днів з різними опціями за 110–600 злотих (760–4,1 тисячі гривень) або зі знижкою для пільговиків. Для багатодітних сімей та пенсіонерів є річні абонементи по 50–100 злотих (345–690 гривень). Перевезення багажу і тварин безкоштовне.

Натомість мерія Варшави зробила для громадян України безкоштовним проїзд в 1- та 2-квиткових зонах на підставі паспорта. Якщо у дітей немає документів, перевезення здійснюють на підставі усної заяви опікуна. В інших населених пунктах рішення ухвалює місцева влада.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 50 грн, кожен наступний кілометр — 17,16 грн.

Мобільний звʼязок в Польщі буде трішки дорожчим, ніж в Україні. За пакет безлімітних дзвінків, смс та інтернету доведеться віддати понад 35 злотих (в межах 250-300 грн), інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 334,65 грн в місяць.

Робота для українців

Наразі польські роботодавці намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме — жінок. Так, наразі вони можуть працювати в:

торгівлі;

сфері обслуговування;

логістиці;

галузі е-commerce;

на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Однак наразі тендеції, за нашими спостереженнями, рухаються в дещо інше русло — Польщі не вистачає робочих рук саме чоловіків, на такі вакансії, як:

електрик, електромонтер (зарплата 27-35 тис. грн, без знання польської мови);

столяр (25 тис. грн, з досвідом роботи на станках та вмінням читати технічні креслення);

зварювальник (36-50 тис. грн, з мінімальним досвідом роботи, без обовʼязкового знання польської мови);

шліфувальник (30 тис. грн, з досвідом роботи, без знання польської мови);

монтажник мобільних будинків (22500-31500 грн, ставка залежить від кваліфікації);

сантехнік (22500-35000 грн, ставка залежить від кваліфікації).

Саме цей перелік вакансій можна зустріти на сайтах з оголошеннями про роботу за кордоном ( а також водіїв, операторів, різноробочих тощо), і їх на сайті очевидно більше. Для жінок же пропонують такі вакансії:

швачка (21-31 тис. грн, досвід роботи від 2 років, знання польської мови необовʼязкове);

інспектор з якості прибирання номерів (25-25 тис. грн, стать не вказана у вакансії, можемо припустити, що на роботу беруть як жінок, так і чоловіків, досвід роботи вимагають від 1 року, знання польської та англійської на розмовному рівні);

робочий на збір ягід (28-30 тис. грн, набір стартує з середини квітня, бажаний досвід у сільськогосподарській діяльності);

працівники в пральню (700-800 дол, без досвіду, без знання мови, нема обмежень у віці);

пакувальник цукерок (28-33 тис. грн, без особливих вмінь та знання польської мови);

медсестра (до 40 тис. грн, досвід роботи від 3 років, диплом медсестри, знання польської мови на розмовному рівні).

Українським біженцям платять по 500 злотих

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, які мають неповнолітніх дітей на утриманні, можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі електронних послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно: