Валютний ринок в умовах війни: 35-й день

У середу робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 28 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з минулою п'ятницею і склав 110,20 млн. доларів, з них операцій у доларі США пройшло на 51,99 млн. доларів. За даними Нацбанку, у понеділок обсяг заявок на продаж від клієнтів перевищив обсяг заявок на покупку; є шанс, що Національному банку вдалося поповнити золотовалютні резерви.

Основними покупцями валюти традиційно виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 30 березня знизився на 1072,1 млн. і склав 43362,9 млн. гривень.

Міністерство фінансів учора провело черговий аукціон із розміщення військових держоблігацій. Інвестори придбали цінні папери терміном обігу 7 та 15 місяців на загальну суму 3,33 млрд гривень.

На готівковому валютному ринку в середу зберігається тенденція звуження спреду між покупкою та продажем готівкового «американця». У деяких обласних центрах він звузився до «довоєнних» 10-20 копійок. Втім, така тенденція є характерною не для всієї України. У столиці готівковий долар купують за 32,00-32,50 гривень, продають по 32,70-33,00 гривень. В обласних центрах Західної України намітилося зниження цінника на продаж: так, в Івано-Франківську по обіді долар подешевшав до 31,95 гривень із ранкових 32,40 гривень, а у Львові долар купують по 32,20, а продають по 32,28- 32,30 гривень.

Євро на FOREX у середу 30 березня продовжило зростання і до моменту написання статті досяг позначки 1,1161 долара на тлі продовження загального ослаблення американського долара після вчорашніх новин про прогрес на переговорах між делегаціями України та Росії, що проходили в Туреччині. Трохи подешевшало готівковий євро: у Києві його продають за ціною від 36,80 до 37,30 гривень. Зниження цінника на готівкову євровалюту, за інформацією порталу «Курс України», пов'язане із зменшенням т.зв. «ажіотажної» складової. Водночас, попит на готівковий євро продовжує залишатися на високому рівні і місцями перевищує попит на долар.

Криптовалюта №1 «біткоін» дешевшає після того, як два дні тому встановила новий річний максимум - $48189,84 $ за 1BTC. Вранці середа його ціна на біржі Binance опускалася до $46 445,42. У той же час перспектива продовження зростання ціни біткойну в район $52000-55000 за 1BTC зберігається.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.