Арахамія: українська делегація обговорить у Туреччині співробітництво у військовій сфері
Українська делегація планує зустрітися з високопосадовцями Туреччини для обговорення співпраці, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном", - написав Арахамія.
Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.
Після цього, сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України, додав він.