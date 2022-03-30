Арахамія: українська делегація обговорить у Туреччині співробітництво у військовій сфері

Арахамія: українська делегація обговорить у Туреччині співробітництво у військовій сфері
Фото: sluga-narodu.com

Українська делегація планує зустрітися з високопосадовцями Туреччини для обговорення співпраці, повідомив﻿ голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном", - написав Арахамія.

Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.

Після цього, сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України, додав він.

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