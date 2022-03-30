Арахамія: українська делегація обговорить у Туреччині співробітництво у військовій сфері

Українська делегація планує зустрітися з високопосадовцями Туреччини для обговорення співпраці, повідомив﻿ голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном" , - написав Арахамія.



Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.

Після цього, сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України, додав він.