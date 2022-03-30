Кулеба відповів на звинувачення глави МЗС Угорщини у втручанні у вибори
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв’язку з останніми заявами глави МЗС Угорщини, зауваживши, що вони не відповідають дійсності і руйнують відносини між Києвом та Будапештом. Про це він сказав у коментарі після заяв Петера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори, повідомляє Європейська правда.
"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували", - наголосив Дмитро Кулеба.
Крім того, він також згадав про російський орден, який має глава МЗС Угорщини.
"Якщо орден від Лаврова для нього важливіший, ніж стосунки зі мною, то варто так прямо й сказати", - сказав Кулеба.