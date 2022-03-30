Кулеба відповів на звинувачення глави МЗС Угорщини у втручанні у вибори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв’язку з останніми заявами глави МЗС Угорщини, зауваживши, що вони не відповідають дійсності і руйнують відносини між Києвом та Будапештом.﻿ Про це він сказав у коментарі після заяв Петера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори, повідомляє Європейська правда.

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували" , - наголосив Дмитро Кулеба.

Крім того, він також згадав про російський орден, який має глава МЗС Угорщини.