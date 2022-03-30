Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні

Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій висловлюють підтримку Україні та закликають збільшити допомогу, повідомляє Новое время.

Як передає Голос Америки, сенатор-республіканець Джонні Ернст заявила, що Сполучені Штати своєю допомогою мають забезпечити перемогу України.

"Українці попросили у поляків додаткові літаки, винищувачі Міг-29. Вони просили ракети „земля-повітря“. Вони попросили додаткові Stinger. На моє переконання, що б це не було, ми повинні надати це українцям, і це потрібно зробити зараз. Не через два тижні. Нам потрібно це зробити зараз. Ми повинні надати їм усі можливі засоби для захисту власного повітряного простору, а також для відсічі на землі. Вони хочуть перемогти. Ми повинні дати їм все, що в наших силах, щоб забезпечити цю перемогу", — наголосила сенатор.

Ще один республіканець Марко Рубіо заявив, що можливості Заходу допомогти Україні обмежені з двох причин: значної залежності від російських енергоресурсів та ядерного арсеналу Росії.

"Вторгнення Володимира Путіна — це шокуюче нагадування про жорстокість і звірства, на які здатне людство в гонитві за цим інстинктом завойовницьких амбіцій. Це відкриття нового розділу в історії, але він не повинен бути останнім розділом чи найнебезпечнішим", — наголосив він.

Сенатор-демократ Роберт Менендез зазначив, що Росія понесе покарання за воєнні злочини на території України. Він зазначає, що РФ в Україні порушує документи Ради безпеки ООН, які Москва сама підписала.

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