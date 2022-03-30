Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій висловлюють підтримку Україні та закликають збільшити допомогу, повідомляє Новое время.

Як передає Голос Америки, сенатор-республіканець Джонні Ернст заявила, що Сполучені Штати своєю допомогою мають забезпечити перемогу України.

"Українці попросили у поляків додаткові літаки, винищувачі Міг-29. Вони просили ракети „земля-повітря“. Вони попросили додаткові Stinger. На моє переконання, що б це не було, ми повинні надати це українцям, і це потрібно зробити зараз. Не через два тижні. Нам потрібно це зробити зараз. Ми повинні надати їм усі можливі засоби для захисту власного повітряного простору, а також для відсічі на землі. Вони хочуть перемогти. Ми повинні дати їм все, що в наших силах, щоб забезпечити цю перемогу" , — наголосила сенатор.

Ще один республіканець Марко Рубіо заявив, що можливості Заходу допомогти Україні обмежені з двох причин: значної залежності від російських енергоресурсів та ядерного арсеналу Росії.

"Вторгнення Володимира Путіна — це шокуюче нагадування про жорстокість і звірства, на які здатне людство в гонитві за цим інстинктом завойовницьких амбіцій. Це відкриття нового розділу в історії, але він не повинен бути останнім розділом чи найнебезпечнішим" , — наголосив він.

Сенатор-демократ Роберт Менендез зазначив, що Росія понесе покарання за воєнні злочини на території України. Він зазначає, що РФ в Україні порушує документи Ради безпеки ООН, які Москва сама підписала.