Зеленський попросив у Норвегії пересувні ЗРК і ракети проти кораблів

Президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети "Гарпун". І пообіцяв, що це озброєння буде використано тільки для захисту.﻿ Про це йдеться у зверненні президента до парламенту Норвегії, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Свобода має бути озброєна не гірше тиранії... Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння - ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи і вашої свободи" , - зазначив Зеленський.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні не вистачає інтенсивного озброєння для перемоги над Росією.