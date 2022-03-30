Данський ритейлер JYSK повністю виходить із ринку Росії

Датський меблевий рітейлер JYSK повністю покидає російський ринок. До цього всі магазини компанії з 3 березня були закриті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію" , - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Яна Бега заявив, що у команії в Росії був відмінний старт, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".

Вказано, що починаючи з 31 березня, магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини будуть закриються назавжди.

"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття" , - додають в повідомленні.

Зазначимо, що до цього меблевий гігант IKEA заявив про припинення роботи на території РФ. Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення окупанта на територію України.