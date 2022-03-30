Подоляк: референдум можливий лише після виведення військ РФ

Радник голови Офісу президента та член української делегації на переговорах Михайло Подоляк розповів, коли в Україні може відбутися референдум, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу в Медіа Центрі Україна Подоляк заявив, що на референдум виноситиметься багатосторонній договір про гарантії безпеки для України.

"Щоб він справді був правильно зафіксований у міжнародному праві, процедура буде такою: референдум в Україні, після цього ратифікація парламентами країн-гарантів та українською Верховною Радою" , — уточнив він.

За словами Подоляка, оскільки проведення референдуму під час воєнного стану неможливе, його запустять лише після того, як російські війська залишать територію України — «принаймні відійдуть на позиції на 23 лютого 2022 року».

"Починає працювати Віденська конвенція, яка чітко твердить, що будь-який договір, підписаний, коли на території країни перебувають війська окупанта, не буде вважатися дійсним" , — додав радник голови ОП.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на референдумі Україна може ухвалити рішення про нейтральний статус, який передбачають гарантії безпеки.