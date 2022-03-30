У Кремлі уточнили терміни відмови постачати газ без рублів

Росія очікує почати приймати оплату за газ у рублях не одразу з 31 березня. Це розтягнутий процес, каже Пєсков, повідомляє Корреспондент.

Росія не припинить постачання газу без оплати в рублях з 1 квітня, заявив у середу, 30 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що оплата в рублях прийматиметься не відразу з 31 березня.

"Оплата та поставки - це розтягнутий за часом процес. Це ж не означає, що все, що завтра буде поставлено, завтра надвечір має бути оплачено (у рублях). Ні, там більш розтягнутий за часом процес технологічно", - сказав Пєсков .

Також він прокоментував ідею спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розширення списку товарів, які експортуються за рублі.

"Це цілком може бути опрацьовано, і, якщо щодо цього буде доручення глави держави, напевно це набуде форми якихось конкретних пропозицій", - сказав Пєсков .

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив перевести розрахунки за газ у рублі. Ціни та обсяги у раніше укладених контрактах змінені не будуть, зміниться лише валюта платежу.

У Європі нагадали РФ, що у контрактах про постачання газу вказується розрахунок у євро та доларах. Проте РФ почала загрожувати зупинити постачання газу без оплати в рублях. ЄС, як і країни Великої сімки, відкинули вимогу Росії.