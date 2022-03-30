Україна вимагає заблокувати діяльність представників РФ у МАГАТЕ
Міністр енергетики Герман Галущенко вимагає заблокувати діяльність представників Росії у Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє УНІАН.
Як передає пресслужба Міненерго, про це йшлося на зустрічі Галущенка з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який перебуває в Україні.
"Позиція Міненерго щодо забезпечення безпеки українських атомних об’єктів залишається незмінною. Вона полягає також в обмеженні доступу російських співробітників до файлів України, а також щодо блокування участі представників Російської Федерації в інспекційній діяльності МАГАТЕ, місіях і службах МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.
Водночас міністерство розраховує на підтримку МАГАТЕ у якнайширшому висвітленні потенційної небезпеки, на яку Росія наражає весь світ, захоплюючи та обстрілюючи ядерні об‘єкти в Україні.
"Після 24 лютого є лише дві позиції: одна правильна, інша — викривлена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція — це гарантії, безпека і охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, викривлена позиція, — це обстріл ядерних об’єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС", — наголосив міністр.
Галущенко заявив, що найпершою і необхідною умовою для забезпечення ядерної безпеки є повне виведення військ з територій захоплених АЕС і міст-супутників та звільнення їх від боєприпасів.
Своїми діями щодо атомних об’єктів в Україні Росія продемонструвала повне ігнорування ключових принципів, які забезпечують розвиток ядерної енергетики, а саме: безпеки, охорони та гарантій.
Також зазначається, що Росія обмежує право України розвивати дослідження, виробництво та використання ядерної енергії в мирних цілях без дискримінації. Цей принцип є консенсусом між ядерними і неядерними державами.
Міністр наголосив, що РФ порушує ключові принципи безпеки в частині відповідальності за управління ядерними установками та своїми діями сприяє виникненню загрози ядерної аварії.
"Захопивши ядерні об’єкти в Україні, Росія вчинила акт ядерного тероризму, оскільки це були умисні дії по відношенню до ядерної установки та дії, які перешкоджають роботі ядерної установки. Вони добре усвідомлюють, що така дія може призвести до загибелі чи завдання тяжкої шкоди населенню та значної шкоди майну чи навколишньому середовищу внаслідок радіоактивного забруднення", - зазначила прес-служба.