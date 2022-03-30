Україна вимагає заблокувати діяльність представників РФ у МАГАТЕ

Міністр енергетики Герман Галущенко вимагає заблокувати діяльність представників Росії у Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє УНІАН.

Як передає пресслужба Міненерго, про це йшлося на зустрічі Галущенка з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який перебуває в Україні.

"Позиція Міненерго щодо забезпечення безпеки українських атомних об’єктів залишається незмінною. Вона полягає також в обмеженні доступу російських співробітників до файлів України, а також щодо блокування участі представників Російської Федерації в інспекційній діяльності МАГАТЕ, місіях і службах МАГАТЕ" , - йдеться у повідомленні.

Водночас міністерство розраховує на підтримку МАГАТЕ у якнайширшому висвітленні потенційної небезпеки, на яку Росія наражає весь світ, захоплюючи та обстрілюючи ядерні об‘єкти в Україні.

"Після 24 лютого є лише дві позиції: одна правильна, інша — викривлена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція — це гарантії, безпека і охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, викривлена позиція, — це обстріл ядерних об’єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС" , — наголосив міністр.

Галущенко заявив, що найпершою і необхідною умовою для забезпечення ядерної безпеки є повне виведення військ з територій захоплених АЕС і міст-супутників та звільнення їх від боєприпасів.

Своїми діями щодо атомних об’єктів в Україні Росія продемонструвала повне ігнорування ключових принципів, які забезпечують розвиток ядерної енергетики, а саме: безпеки, охорони та гарантій.

Також зазначається, що Росія обмежує право України розвивати дослідження, виробництво та використання ядерної енергії в мирних цілях без дискримінації. Цей принцип є консенсусом між ядерними і неядерними державами.

Міністр наголосив, що РФ порушує ключові принципи безпеки в частині відповідальності за управління ядерними установками та своїми діями сприяє виникненню загрози ядерної аварії.