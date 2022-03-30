Кабмін скоротив на 107 млрд фінансування непріоритетних напрямів

Уряд провів секвестр бюджету на 107 млрд грн, за рахунок чого направить фінансування на пріоритетні потреби, зокрема, підтримку армії.﻿ Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Новое время.

"Витрати держбюджету прийнято (законом про держбюджет на 2022 рік, — ред.) на понад 1,5 трлн грн. В умовах воєнного стану уряд має всі повноваження перерозподіляти, секвеструвати і пріоритизувати витрати. На даний момент ми провели секвестр на 107 млрд грн" , — цитує Інтерфакс-Україна слова Марченко.

"Тобто ми скоротили фінансування непріоритетних напрямків на 107 млрд грн, ці гроші пішли до резервного фонду бюджету. І далі вони підуть на підтримку армії та інші термінові потреби" , — уточнив Марченко.

За його словами, наразі Міністерство фінансів готує чергове рішення щодо скорочення видатків бюджету. У пріоритеті - фінансування захищених видатків та оборони.

"Здійснюються лише ті витрати, які є терміновими та забезпечують життєдіяльність держави" , — наголосив міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін працює над секвестром бюджету — і окрім згаданих 107 млрд грн готує додаткове скорочення видатків ще на 70 млрд грн.