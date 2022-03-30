Кабмін скоротив на 107 млрд фінансування непріоритетних напрямів
Уряд провів секвестр бюджету на 107 млрд грн, за рахунок чого направить фінансування на пріоритетні потреби, зокрема, підтримку армії. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Новое время.
"Витрати держбюджету прийнято (законом про держбюджет на 2022 рік, — ред.) на понад 1,5 трлн грн. В умовах воєнного стану уряд має всі повноваження перерозподіляти, секвеструвати і пріоритизувати витрати. На даний момент ми провели секвестр на 107 млрд грн", — цитує Інтерфакс-Україна слова Марченко.
"Тобто ми скоротили фінансування непріоритетних напрямків на 107 млрд грн, ці гроші пішли до резервного фонду бюджету. І далі вони підуть на підтримку армії та інші термінові потреби", — уточнив Марченко.
За його словами, наразі Міністерство фінансів готує чергове рішення щодо скорочення видатків бюджету. У пріоритеті - фінансування захищених видатків та оборони.
"Здійснюються лише ті витрати, які є терміновими та забезпечують життєдіяльність держави", — наголосив міністр.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін працює над секвестром бюджету — і окрім згаданих 107 млрд грн готує додаткове скорочення видатків ще на 70 млрд грн.