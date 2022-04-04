Шахраї використовують ботів для спустошення криптовалютних рахунків

Шахраї атакують власників криптовалютних рахунків за допомогою ботів, призначених для крадіжки токенів двофакторної аутентифікації та розкрадання грошей зі зламаних рахунків.

Боти зв'язуються із жертвами, повідомляючи, що на їх рахунку відбувається несанкціонована транзакція, і надають жертві кроки із зупинки переказу, які включають підтвердження того, що вони є власниками рахунку, шляхом надання коду 2FA. Потім бот автоматично входить у систему під ім'ям жертви, блокує її обліковий запис і ініціює переклад криптоактивів з рахунку.

Ці атаки, які використовувалися для атак на інші некриптовалютні типи рахунків, більш ефективні у криптовалютній сфері з огляду на незворотність транзакцій.

Щоб не потрапити в пастку хакерів і не втратити свої фінанси, можна купувати криптовалюту не на всесвітньо відомих біржах із сумнівною безпекою, а віддати перевагу більш захищеним біржам – як Cryptex.

Боти діють безпосередньо через код 2FA та використовують страх користувачів втратити свої гроші. Вживаючи заходів, які, на їхню думку, захистять їх, вони фактично наражаються на ризик злодіїв.

Цей шахрайський інструмент відомий як одноразовий пароль або OTP-бот.

Згідно з звітом компанії з кібербезпеки з Флориди та Q6 Cyber, OTP-боти завдають значних збитків фінансовим установам та іншим організаціям. В даний час важко оцінити збитки, оскільки атаки ботів все ще відносно нові.

Шахрайство частково працює тому, що жертви звикли надавати код для аутентифікації, щоб перевірити інформацію про рахунок. На перший погляд, рободзвінки можуть здатися цілком законними - особливо якщо жертва в момент дзвінка перебуває у стані занепокоєння або відволікається іншими справами.

Щоб уникнути фінансових втрат, користуйтеся лише безпечними біржами з різноманітними способами автентифікації, як на криптовалютній біржі Cryptex. Купуйте криптовалюту за вигідною ціною та тримайте ваші фінанси у безпеці разом із нами.

Торговий термінал біржі Cryptex має можливість швидко обробляти ордери на купівлю чи продаж криптовалюти. Ви можете використовувати котирування одного або кількох продавців (купити BTC) та покупців (продати) або створювати власні ордери. Для того, щоб купити або продати біткоїни за USD за потрібною ціною, необхідно створити ордер:

1. Перейдіть до режиму розширеної торгівлі.

2. Встановіть ціну, за якою ви хочете купити або продати, у полі "Гранова ціна".

3. Встановіть суму для покупки або продажу в біткоінах.

4. Завершіть створення ордера, натиснувши кнопку.

Щоб не стати жертвою шахраїв, торгуйте криптовалютою на Cryptex. Ви завжди можете купити криптовалюту за вигідною вартістю у будь-який час. Криптовалютна біржа Cryptex підходить як для новачків, так і для професіоналів і пропонує як простоту використання, так і широкий вибір торгових інструментів.

Матеріал взятий з https://www.cnbc.com/2022/02/15/crypto-fraudsters-use-robocalls-to-drain-accounts.html