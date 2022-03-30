Мер Ірпеня розповів про загиблих у місті

Мер Ірпеня Олександр Макрушин заявив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових, повідомляє Українська правда.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися… На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених" , - сказав Маркушин під час брифінгу﻿.

Він розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Маркушин вважає, що цивільних загинули до 300 людей.

Також міський голова повідомив, що йому розповіли мешканці, які вийшли з підвалів, що їх не лише роздягали там, а і є факти "знущання над жінками".

Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.