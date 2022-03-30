Фінська залізнична компанія відновлює вантажоперевезення з РФ

Фінська залізнична компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.﻿ Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє УНІАН.

"Раніше ми оголосили, що призупиняємо вантажні перевезення VR Transpoint на сході 27 березня 2022 року через санкції Великобританії проти російських залізниць (РЗД). Однак, згідно з роз'ясненнями, які ми отримали від влади Великобританії, ці санкції не поширюються на угоди VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня" , - йдеться у заяві.

Зазначається, що послуги VR Transpoint зосереджені на транспортуванні продукції та сировини в експортній галузі. Обсяги залізничного транспорту VR Transpoint у 2021 році склали приблизно 37 мільйонів тонн. Вантажі між Фінляндією і Росією складають близько третини від загального обсягу.

У пресслужбі додали, що рух поїзда Allegro зараз призупинено з понеділка, 28 березня 2022 року. Рішення не вплине на діяльність Allegron.

Раніше Фінляндія припинила залізничне сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом. Робота поїздів Allegro припинила свою роботу 28 березня 2022 року.