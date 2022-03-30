Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Франція з 1 квітня 2022 року відновить видачу росіянам всіх типів віз, включаючи туристичні. Про це йдеться на сайті Генерального консульства посольства Франції в Росії, пише Катерина Гончарова, РБК-Україна.

Рішення пов'язано з нещодавно ослабленими обмеженнями на в'їзд до Франції, пов'язаними з пандемією COVID-19, для громадян, які прибувають з Росії.

На сайті пояснюють, що видача візи не гарантує можливість негайного в'їзду на територію Франції. Зараз там, як і раніше діють, обмежувальні заходи на кордоні.

Попри відновлення видачі віз громадянам країни-окупанта, це не дає їм гарантій того, що вони зможуть потрапити до країни. Річ у тому, що країни ЄС після вторгнення РФ в Україну ввели жорсткі обмежувальні заходи. В тому числі - небо ЄС для пасажирських літаків з Росії зараз повністю закрите.