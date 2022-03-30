ОП: можно начинать подготовку встречи Зеленского с Путиным

Для зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна є всі передумови, можна починати підготовку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Напрацьовано пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції, надані російській стороні. Вони кажуть, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це станеться – це питання вже таке, логістичне швидше. Тому що росіянам потрібно подивитися на наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на них" , - сказав Подоляк﻿.

Він повідомив, що в онлайн-форматі триває робота робочих підгруп, які уточнюють певні позиції угоди.

"Ми вважаємо, що пакет документів готовий, ключовий документ – Договір про гарантії безпеки, які вирішують питання війни і миру і де вже заявлені країни є, з якими Андрій Єрмак проводить консультації. Тому, напевно, ми можемо виходити на розуміння того, що найближчим часом буде зустріч президентів. Коли саме – сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне" , - зазначив Подоляк.

Він уточнив, що ухвалити положення Договору про безпеку України допоможе всеукраїнський референдум.

"Договір про безпеку, для того, щоб він був дійсно зафіксований правильно в міжнародному праві, там процедура буде така: референдум в Україні, після цього ратифікація парламентами країн-гарантів і Верховною Радою. Безумовно, референдум не проходитиме сьогодні, бо сьогодні у нас воєнний стан. Йде війна. Процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть територію України" , – сказав Подоляк.

Війська РФ повинні відійти як мінімум на позиції, які вони займали на момент 23 лютого поточного року, уточнив він.

За підсумками переговорів України і РФ у Туреччині, Подоляк напередодні заявив, що з'явився шанс на завершення війни.