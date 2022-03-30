Кулеба обговорив з Боррелем розширення санкцій проти РФ

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив у телефонній розмові з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем підготовку до саміту ЄС-Китай та посилення санкцій проти Росії, повідомляє Корреспондент.

"Говорив із Жозепом Боррелем про підготовку до саміту ЄС-Китай та зусилля щодо припинення російської агресії. Поки продовжуються варварські військові злочини Росії, нам необхідно посилювати санкційний тиск" , – написав міністр у Twitter﻿.

За його словами, п'ятий санкційний пакет ЄС має набути чинності якнайшвидше і має бути максимально жорстким.