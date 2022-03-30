Міноборони: РФ не відмовилася від планів захопити Київ та Чернігів
У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, попри заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках. Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в українському Медіацентрі, повідомляє Українська правда.
"Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів", - сказав Мотузяник на брифінгу.
"Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо", - додав він.
Речник Міноборони висловив думку, що противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.