Міноборони: РФ не відмовилася від планів захопити Київ та Чернігів

У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, попри заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.﻿﻿ Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в українському Медіацентрі, повідомляє Українська правда.

"Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів" , - сказав Мотузяник на брифінгу.

"Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо" , - додав він.

Речник Міноборони висловив думку, що противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.