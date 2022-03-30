Мединський: Київ погодився на принципові вимоги РФ

Глава делегації Росії на переговорах з Україною Володимир Мединський розповів у середу, 30 березня, про підсумки переговорів у Стамбулі, що відбулися напередодні, повідомляє Корреспондент.

"Україна вчора вперше зафіксувала свою готовність до виконання низки найважливіших умов для будівництва добросусідських відносин з РФ... Україна, по суті, погодилася на принципові вимоги Росії про невступ до НАТО і відмову від розміщення військових баз" , - заявив він.

Також, за його словами, Україна у своїх пропозиціях зобов'язується проводити військові навчання лише за згодою держав-гарантів, серед яких Росія.