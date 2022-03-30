Міненерго: без світла залишаються майже 1600 населених пунктів
Станом на 30 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1596 населених пунктів, загалом понад 842 тисячі споживачів, без газу перебувають 304 тисячі споживачів. Про це заявила пресслужба Міненерго, повідомляє УНІАН.
За добу українські енергетики відновили електропостачання 63 тисячам споживачів.
"За минулу добу відновлено електропостачання понад 63 тисячам споживачів. Зокрема, в Донецькій області - 18 тис., Запорізькій – 17 тис., Сумській – 13 тис., Харківській – 12 тис., Київській – 2 тис., Миколаївській – 1,4 тис., Житомирській – 186 абонентам", - йдеться у Facebook.
Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.