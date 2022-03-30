Подоляк вважає Абрамовича ефективним посередником

Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.﻿﻿ Про це член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу" , - сказав Подоляк﻿.

Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.