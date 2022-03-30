До Ради внесли законопроект про компенсацію втраченого житла

Лідер партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроект, що дозволяє отримувати українським громадянам компенсацію квадратними метрами за знищене та пошкоджене під час війни житло, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У парламенті вже зареєстровано законопроект №7198. Ми сподіваємося, що його обов'язково буде розглянуто на наступній сесії (пленарному засіданні - ІФ). Він стосується того, що люди, які втратили своє житло, будинки, які зруйновані або пошкоджені, вони обов'язково сьогодні реєструються через "Дію" і матимуть право отримувати компенсацію не грошима, а квадратними метрами" , - сказала Шуляк на брифінгу у середу у Львові.

За її словами, законопроект передбачає певні обмеження – 150 кв.метрів.

Народний депутат також зазначила, що згідно із законопроектом громадяни України зможуть обрати населений пункт, в якому вони захочуть жити незалежно від того, де було їх знищені та пошкоджені квартири чи будинки.