ЮНІСЕФ: Україну через війну залишили два мільйони дітей

Половина всіх біженців, які залишили Україну з початку військового вторгнення Росії, це діти. Про це поінформувала пресслужба ЮНІСЕФ.﻿, повідомляє Новое время.

Загалом Україну залишили два мільйони дітей, заявили в організації. Зазначається, що до Польщі прибуло понад 1,1 мільйона людей, сотні тисяч — до інших країн, серед яких Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина та Чехія.

Також, за даними ЮНІСЕФ, у ході конфлікту загинуло понад 100 дітей, понад 130 отримали поранення. Понад 2,5 мільйона дітей були змушені залишити свої будинки, але залишилися в межах України, переконані в організації.

Раніше повідомлялося, що Україну всього залишили 4 млн 19,29 тисячі людей через російську агресію.