CNN: Путіна дезінформують про ситуацію в Україні

Радники президента РФ Володимира Путіна передають йому спотворену інформацію про дії російських військ в Україні і вплив міжнародних санкцій на російську економіку. Про це поінформувало CNN з посиланням на неназваного офіційного представника влади США, повідомляє Корреспондент.

"Ми вважаємо, що Путін дезінформований своїми радниками про те, як погано діють російські Збройні сили і як дуже російська економіка страждає від санкцій, адже вони надмірно бояться сказати йому правду" , – заявило джерело і додало, що оцінка заснована на даних американської розвідки.

Він також додав, що США має інформацію, яка вказує на те, що Путіну стало відомо про дезінформацію. Це призвело до розколу між Путіним і його вищим керівництвом у Міноборони.

Чиновник також сказав, що Путін не знав, що його Збройні сили "використовують і втрачають призовників в Україні, це свідчить про порушення потоку точної інформації президенту Росії".