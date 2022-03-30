Генштаб: РФ використовує в Україні заборонені міни

Російські окупанти розміщують заборонені міни із сейсмічними датчиками на захоплених територіях Сумської та Харківської областей. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України.﻿, повідомляє Українська правда.

Українські сапери підтвердили 28 березня використання російськими загарбниками новітніх протипіхотних мін ПОМ-3 "Медальйон". Такі міни виробляє лише Росія, інформує Генштаб.

Вони використовують сейсмічні датчики, що розрізняють ходьбу людини з інших коливань у землі. Після того, як на датчику спрацює сигнал, з міни вилітає в повітря на відстань 1 - 1,5 метра бойова частина і вибухає. Вибухова речовина та металеві пластини, що вилітають із бойової частини міни, можуть убити людей у радіусі 16 метрів вибуху, а в кращому разі – викликати тяжке каліцтво.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначила, що такі міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною 169 країнами світу. Росія не підписала цього договору.

Правозахисники припустили, що ці міни розмістили за допомогою запуску спеціальних ракет із мінами із системи "Землеробство". У звіті організації поділилися відео запуску таких систем, які нібито зробили на території Харківської області та оприлюднили у соцмережах 26 березня.

Представники HRW закликали Росію припинити використання мін, заборонених міжнародним гуманітарним правом, і зазначили, що українська армія не має на озброєнні ні таких мін, ні відповідних засобів для дистанційного мінування.

Датчики деактивованої російської міни ПОМ-3 "Медальйон" Фото: Генштаб ЗСУ