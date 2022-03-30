Зеленський та Байден обговорили боротьбу проти РФ

Президент Володимир Зеленський 30 березня провів переговори з американським колегою Джо Байденом, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter глава української держави повідомив, що розмова тривала годину. Зеленський і Байден обговорили ситуацію на фронті та за столом переговорів, "конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський та інші представники української влади регулярно проводять переговори з іноземними колегами. 26 березня у Польщі відбулися переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова зі своїми американськими колегами та президентом США Джо Байденом.