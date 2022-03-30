Генштаб: РФ ховає бійців сотнями та має проблеми з технікою

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України: 28 березня у 83-й окремій десантно-штурмовій бригаді прощалися з двома сотнями загиблих військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

"Противник продовжує нести значні втрати. За наявною інформацією, 28 березня у пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх кількість орієнтовно становить 200 осіб" , - йдеться в оперативному зведенні станом на 18:00 середи 30 березня. ﻿

Генштаб також повідомляє, що на 35 добу війни агресор здійснює часткове відведення окремих підрозділів своїх військ з території Київської та Чернігівської областей.

У Білорусі за останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України прибуло багато російських військовослужбовців із пораненнями різного ступеня тяжкості. Також, за даними Генштабу, РФ має проблеми з військовою технікою.