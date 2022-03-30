МЗС України відповіло Лаврову на коментар про Крим та Донбас

МЗС України відповіло Лаврову на коментар про Крим та Донбас

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про перебіг переговорів України з країною-агресором, повідомляє Новое время.

Раніше Лавров сказав, що «вважає прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішено». У коментарі НВ Ніколенко заявив:

«Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення суверенітету України. На переговорах у Стамбулі українська делегація саме передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети».

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті мирного договору позицію країн протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо окупованих Росією Криму та Севастополя. За його словами, пропозиція щодо Криму є «революційною»:

«Це означає щонайменше повернення теми Криму до переговорного порядку денного. Раніше росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання є ключем до спільного припинення війни».

Питання тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей пропонується обговорювати в рамках переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Російська делегація заявила, що вивчить пропозиції України, подані на переговорах 29 березня у Стамбулі, та висуне "стрічні".

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