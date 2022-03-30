МЗС України відповіло Лаврову на коментар про Крим та Донбас

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про перебіг переговорів України з країною-агресором, повідомляє Новое время.

Раніше Лавров сказав, що «вважає прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішено». У коментарі НВ Ніколенко заявив:

«Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення суверенітету України. На переговорах у Стамбулі українська делегація саме передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети».

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті мирного договору позицію країн протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо окупованих Росією Криму та Севастополя. За його словами, пропозиція щодо Криму є «революційною»:

«Це означає щонайменше повернення теми Криму до переговорного порядку денного. Раніше росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання є ключем до спільного припинення війни».

Питання тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей пропонується обговорювати в рамках переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Російська делегація заявила, що вивчить пропозиції України, подані на переговорах 29 березня у Стамбулі, та висуне "стрічні".