Україна увійшла до наукової Асоціації COST

Україна стала повноправним членом Європейської співпраці у галузі наукових досліджень та технологій – Асоціації COST. Про це йдеться на сайті Кабміну, повідомляє Корреспондент.

"15 березня 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до Асоціації фінансування інноваційних та дослідницьких мереж COST, а вже сьогодні, 30 березня, на запрошення Президента COST професора Алейна Береца, заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов та генеральний директор директорату науки та інновацій МОН Ігор Таранов взяли участь у 213-му Засіданні Комітету представників високого рівня COST, пунктом 8 порядку денного якого було визначено розгляд заявки України" , - сказано в повідомленні Кабміну.

У заяві Асоціації йдеться про підтримку України за умов російської агресії.

"COST підтверджує свою солідарність з Україною та її народом. Ми продовжуватимемо сприяти науковій діяльності у мирних цілях, суворо засуджуючи війну та насильство. COST, надаючи можливості спілкування дослідникам та новаторам, може стати потужною зброєю проти тоталітаризму. Тому ми закликаємо до міжнародних зусиль з метою забезпечення безпеки українських інноваторів та дослідників" , - сказано у заяві.

Серед стратегічних пріоритетів COST - пропаганда та поширення передової науки та досконалості, розширення можливостей та надання підтримки молодим інноваторам та дослідникам та сприяння міждисциплінарним дослідженням для проривної науки.

Тим часом членство в цій організації відкриває для українських інноваторів та вчених додаткову можливість приєднатися до дослідницьких мереж COST Actions. Вони пропонують відкритий простір для міжнародного співробітництва вчених, а також надають поштовх прогресу інновацій та досліджень.