Міноборони РФ повідомило про перегрупування своїх військ в Україні

У Міноборони Росії заявляють про перегрупування військ на київському та чернігівському напрямах нібито після досягнення поставлених завдань першого етапу війни, повідомляє Корреспондент.

Там стверджують, що спочатку планували "змусити противника сконцентрувати свої сили, засоби, ресурси та бойову техніку для утримання великих населених пунктів" на київському та чернігівському напрямку, щоб ЗСУ не могли використати їх на Донбасі.

Другою метою у Міноборони РФ називають створення необхідних умов "для проведення завершального етапу операції зі звільнення "Народних Республік Донбасу".

Також там стверджують, що на київському та чернігівському напрямах відбувається "планове перегрупування військ", а її мета - "активізація дій на пріоритетних напрямках" та "завершення операції з повного звільнення Донбасу".