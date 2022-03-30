Україна отримає від США $500 млн прямої бюджетної допомоги

Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Лідери обговорили, як Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб виконати основні запити України на допомогу в галузі безпеки, критичний ефект цієї зброї для конфлікту, а також зусилля США з союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для надання допомоги українським військовим, які захищають свою країну" , – йдеться у заяві Білого дому.

Також обговорювалися додаткові санкції та гуманітарна допомога, оголошені минулого тижня. Зеленський поінформував президента Байдена про статус переговорів України з Росією.

Раніше у Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена та президента РФ Владіміра Путіна можливо буде тільки після відчутної деескалації в Україні.