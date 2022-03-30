Microsoft надала українському бізнесу безкоштовні ліцензії

Корпорація Microsoft як підтримка надає українським компаніям безкоштовні trial-ліцензії на ряд продуктів терміном на шість місяців, повідомляє Новое время.

Про це розповіли в компанії PartnerWay, офіційному українському реселері продуктів таких IT-компаній, як Microsoft, Google та Asana, AWS та Zendesk.

Щоб отримати безкоштовну ліцензію, необхідно подати заявку. Користувач повинен вказати сайт компанії, кількість ліцензій, яким тарифним планом та продуктами Microsoft користується.

Доступ до всіх продуктів, які мають ліцензійну підписку:

Microsoft Teams – сервіс загального простору для взаємодії проектних команд із можливістю відеодзвінків;

– сервіс загального простору для взаємодії проектних команд із можливістю відеодзвінків; Dynamics 365 - лінійка інтелектуальних бізнес-додатків для планування ресурсів компанії та управління взаємодії з клієнтами;

- лінійка інтелектуальних бізнес-додатків для планування ресурсів компанії та управління взаємодії з клієнтами; Office 365 — хмарний пакет послуг від Microsoft, що включає OneDrive, програми Microsoft Office, Exchange, SharePoint та інші;

— хмарний пакет послуг від Microsoft, що включає OneDrive, програми Microsoft Office, Exchange, SharePoint та інші; Windows 10 - офіційна підписка на операційну систему від Microsoft із усіма необхідними сервісами підтримки;

- офіційна підписка на операційну систему від Microsoft із усіма необхідними сервісами підтримки; Visio – векторний графічний редактор, за допомогою якого можна створювати професійні інфографіки, діаграми та чарти для бізнесу.

Як повідомлялося, 4 березня Microsoft заявила, що зупиняє продаж та надання послуг у РФ.