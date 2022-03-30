ЄС продовжить тиснути на РФ до закінчення війни - Борель

Євросоюз продовжуватиме чинити тиск, щоб зупинити війну Росії з Україною. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє Корреспондент.

"Я підтвердив безперервну підтримку ЄС України та її народу. Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб зупинити збройну агресію Росії та домогтися виведення російських збройних сил з України" , - написав Боррель у Twitter.

Сам Кулеба раніше повідомив, що обговорив із Боррелем п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.