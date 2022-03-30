Туреччина підвищила боєздатність ВМС через міни у Чорному морі

Туреччина підвищила рівень боєздатності кораблів-мисливців за мінами та патрульних літаків через мінну загрозу в Чорному морі. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акара, повідомляє Укрiнформ.

«Наші кораблі-мисливці за мінами та морські патрульні літаки перебувають у бойовій готовності. Кожне отримане повідомлення оцінюється і вживаються необхідні дії. Виявлені міни миттєво безпечно знищуються» , – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо країни належності мін, міністр вказав на відсутність точних даних.

«Якби це були міни, закладені в Україні чи інші міни, не було б правильно говорити будь-що, не будучи впевненим у цьому. Наша робота продовжується» , – сказав Акар.

За його словами, кораблі були проінформовані про можливу небезпеку.