Туреччина підвищила боєздатність ВМС через міни у Чорному морі
Туреччина підвищила рівень боєздатності кораблів-мисливців за мінами та патрульних літаків через мінну загрозу в Чорному морі. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акара, повідомляє Укрiнформ.
«Наші кораблі-мисливці за мінами та морські патрульні літаки перебувають у бойовій готовності. Кожне отримане повідомлення оцінюється і вживаються необхідні дії. Виявлені міни миттєво безпечно знищуються», – заявив міністр.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо країни належності мін, міністр вказав на відсутність точних даних.
«Якби це були міни, закладені в Україні чи інші міни, не було б правильно говорити будь-що, не будучи впевненим у цьому. Наша робота продовжується», – сказав Акар.
За його словами, кораблі були проінформовані про можливу небезпеку.