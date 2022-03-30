Spiegel: ФРГ предложит Украине большой выбор оружия и оборудования

Уряд Німеччини хоче якнайшвидше запропонувати Україні додаткові системи озброєння, щоб посилити опір російській армії, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

За інформацією видання, у вівторок група держсекретарів відповідних відомств погодилася запропонувати уряду у Києві список різних систем озброєнь у найближчі кілька днів. Після цього Україна має вирішити для себе, яку зброю вона може використати найкраще.

Незабаром після початку війни Міністерство оборони Німеччини запитало німецьку військову промисловість, які системи озброєння можуть бути доставлені в найкоротші терміни. На основі відгуків відділ міністра Крістін Ламбрехт створив список, що містить понад 200 найменувань.

У ньому фігурують практично всі відомі німецькі виробники озброєнь, а також безліч дрібних постачальників, які хочуть швидко поставити зброю в Україну та можуть це зробити.

Новим у цій ідеї є те, що заплановані поставки — це вже не системи зі складів Бундесверу, а свіжозроблена зброя, яку можна було б відправити прямо до України. Поки що неясно, як укладатимуться угоди. ЄС встановив бюджет 1 мільярд євро, з якого держави-члени можуть фінансувати постачання зброї в Україну. Проте досі Німеччина, ймовірно, не використала кошти ЄС.

Сам Бундесвер уже поставив протитанкові та зенітні ракети, частково зі старих запасів. Також на минулому тижні було оголошено, що Бундесвер має намір продати ще 2000 гранатометів.

Новий список дає зрозуміти, що майже всі побоювання з приводу постачання зброї в Україну наразі зникли. На додаток до великої кількості захисних матеріалів є також важке озброєння, таке як міномети або важкі гармати типу GAM B01 від виробника Rheinmetall.

Також представлено багато високотехнологічних матеріалів. Компанія Thales, наприклад, пропонує поставити наземні системи радіолокації "Squire". Thales також пропонує 12 мінометів, за словами виробника, вони можуть бути доставлені до України вже цього тижня. Також можна було б поставити тисячі приладів нічного бачення, бронежилетів, касок, сучасні дрони для спостереження за полем бою.

Загалом список включає можливе постачання зброї на суму 308 млн євро. Більше половини становлять розвідувальні пристрої, такі як прилади нічного бачення або радарні системи, а також ультрасучасні мікродрони, які оснащені глушниками для відключення сигналу мобільного телефону.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України.