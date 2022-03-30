У Південній Осетії заявили, що готують приєднання до РФ

Так званий президент окупованої РФ Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що самопроголошена республіка найближчим часом почне «юридичні кроки», щоб увійти до складу Росії. Його звернення опубліковано на сайті кремлівської партії Єдина Росія, повідомляє Новое время.

"Я вважаю, що об'єднання з Росією — це наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Південна Осетія буде у складі своєї історичної батьківщини — Росії" , — стверджує Бібілов.

Росія вторглася до Грузії в 2008 році на тлі спроби Тбілісі відновити конституційний лад у регіоні Південна Осетія. Південна Осетія, як і Абхазія, залишаються окупованими та повністю підконтрольними і залежними від Росії. Незалежність цих територій визнають лише чотири держави — члени ООН, крім РФ: Венесуела, Сирія, Нікарагуа та Науру.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що серед населення Південної Осетії проводять приховану мобілізацію, а в окупований Росією Крим для участі у повномасштабній війні проти України перекинули близько 150 мешканців самопроголошеної республіки. Про те, що Росія перекидає війська з території Грузії до України, також повідомляли у Пентагоні.