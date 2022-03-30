Донецька ОВА: РФ застосувала у Мар'їнці фосфорні боєприпаси
Росіяни використали в Мар'їнці Донецької області заборонені фосфорні боєприпаси, у місті сталося близько десятка загорянь. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко., повідомляє Українська правда.
"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні у Мар'їнці. У місті було виявлено з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків. знову знеструмлена Авдіївка", - написав Кириленко в Telegram.
В ефірі телемарафону Кириленко наголосив, що використання військами РФ заборонених фосфорних боєприпасів задокументовано.
"Все документується. Я доводжу ту інформацію, яку пропускаю через себе. Я бачу підтвердження цього", - сказав він.