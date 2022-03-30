Путін заборонив використовувати іноземне програмне забезпечення в Росії

У Росії її заборонили використовувати іноземне програмне забезпечення. Про це йдеться у відповідному указі президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Корреспондент.

Як зазначають росЗМІ, заборона вводиться з 1 січня 2025 року, вона поширюється на держоргани та держзамовників критичної інфраструктури. До цієї дати власники критичної інфраструктури мають перейти на російський софт.

При цьому закупівлі іноземного програмного забезпечення без погодження для держорганів та держзамовників на критичній інфраструктурі забороняються вже з 31 березня 2022 року.