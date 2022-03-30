Шольц обговорив з Путіним війну та покупку газу

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Про це заявила пресслужба Кремля, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що лідери обмінялися думками щодо чергового раунду переговорів між Україною та РФ у Стамбулі, що відбувся напередодні, 29 березня.

Крім цього, сторони торкнулися теми переходу на оплату російського газу рублями.

У результаті Путін і Шольц нібито домовилися передати питання на розгляд російських та німецьких експертів.

Водночас президент РФ зазначив, що зміна валюти розрахунків не повинна призвести до "погіршення контрактних умов" і заявив, що це наслідки заморожування активів Центробанку.