Данілов розповів, куди РФ перекидає війська з Києва та Чернігова

Частину підрозділів окупанта, які РФ відводить з Київської та Чернігівської областей, передислоковано на харківське та донецьке напрямки. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Частина людей, які були на чернігівському та на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з'являєть ﻿ ся на харківському та донецькому напрямку. Там зараз противник посилює свої угруповання, щоб спробувати посилити тиск на наших хлопців, які захищають Україну у Харківській, Донецькій та Луганській областях" , - сказав він.

Також секретар РНБО закликав не робити далекосяжні висновки із заяв країни-агресора про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямах. Зокрема про те, що ворог остаточно відступає.