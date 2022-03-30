Норвегія виділила Україні фіндопомогу та гранатомети

Влада Норвегії передала Україні 2 тисячі американських гранатометів M72 LAW і виділила фінансову допомогу. Про це йдеться на сайті норвезького уряду, повідомляє Корреспондент.

"Після вторгнення Україна почала просити у деяких країн військову техніку, щоб вона могла захиститися від російських сил, які атакують як цивільні, так і військові об'єкти. Норвегія, як і кілька інших країн, відповіла на запит додатковою пожертвою протитанкової зброї, яка може бути використана проти сил вторгнення" , - заявив міністр оборони Норвегії Одд Рогер Еноксен.

Зазначається, що це вже друга протитанкова зброя, надана Норвегією. Перша партія також налічувала 2000 гранатометів M72.

Крім того, Норвегія виділила 200 млн норвезьких крон (більше 23 млн доларів – ред.) на підтримку України. Ці гроші підуть на заробітну плату медичному персоналу, вчителям та державним службовцям, а також на виплату пенсій та соціальної допомоги.