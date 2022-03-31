Укрпошта розпочала виплату пенсій за квітень у всіх регіонах України

Укрпошта вже з кінця березня розпочала виплати пенсій за квітень в усіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей, повідомляє Новое время.

Усі клієнти, які обслуговуються в Укрпошті, отримують пенсійні та грошові виплати адресно і готівкою.

"Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення. Для цього треба звернутися до контакт-центру Укрпошти або Пенсійного фонду і вказати дані вашого нового місцерозташування. Якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію в банку, наразі не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду для отримання пенсії в найближчому відділенні Укрпошти або передати заяву через листоношу чи в будь-якому поштовому відділенні" , — повідомили в Укрпошті.

Станом на сьогодні працюють до 5 тис. стаціонарних та 1,3 тис. пересувних відділень Укрпошти.

За березень Укрпошта доставила готівкою 85% або 8,9 млрд грн пенсій в міста і села по всій Україні - всюди, де це було безпечно. Кошти отримали 2,5 млн пенсіонерів.

В компанії також нагадали алгоритм дій для того, що оформити переадресацію пенсійних та інших виплат за новим місцем проживання.

Для цього потрібно:

1. Звернутися:

— до Укрпошти, зателефонувавши до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та обрати кнопку 2 — розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії (усі дзвінки безкоштовні), або заповнивши онлайн-форму;

— або до Пенсійного фонду за номерами телефонів, які розміщені за посиланням чи передати інформацію через електронний кабінет ПФУ.

2. Повідомити про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передати наступну інформацію:

— прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

— адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

— паспортні дані (серія та номер паспорту);

— номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

— спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);

— нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.

Кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.

Також пенсію можна отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ — про це також потрібно повідомити оператора.